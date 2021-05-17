Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر راديو اويله بيوك بر نعمتِ إلٰهيه‌در كه اوڭا مقابل شكر ايسه، او راديو ميليونلر ديللى بر كلّى حافظِ قرآن اولوب زمين يوزنده‌كى بتون إنسانلره قرآنى ديڭلتديرسين. Nurdan Katreler Radyo öyle büyük bir nimet-i İlâhiyedir ki, ona mukabil şükür ise, o radyo milyonlar dilli bir küllî hafız-ı Kur’ân olup zemin yüzündeki bütün insanlara Kur’ân’ı dinlettirsin. Şualar, s. 325

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