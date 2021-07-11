Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هيچ أنديشه ايتمه‌يڭز. بز عنايتِ إلٰهيه آلتنده‌يز و بتون مشقّتلره قارشى كمالِ صبرله بلكه شكر ايله مقابله ايتمگه عزم ايتمشز. Nurdan Katreler Hiç endişe etmeyiniz. Biz inayet-i İlâhiye altındayız ve bütün meşakkatlere karşı kemal-i sabırla belki şükür ile mukabele etmeye azmetmişiz. Şualar, s. 421

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