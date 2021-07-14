Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مابيْنمزده‌كى حقيقى و اُخروى اخوّت، گوجنمك و طرفگيرلك قالديرماز. Nurdan Katreler Mabeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Şuâlar, s. 429

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