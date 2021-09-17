Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتِ شخصيه و حياتِ إجتماعيه‌نڭ بتون يوللرنده، إستقامت أڭ فائده‌لى و قولاى و قيصه‌در. Nurdan Katreler Hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin bütün yollarında istikamet en faydalı ve kolay ve kısadır. Şuâlar, s. 537

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