Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تام بر موازنه و ذرّه قدر شاشيرماز بر دوزگون ئولچو حكم ايتمه‌سى، إحاطه‌لى بر علمه قطعى دلالت و پارلاق شهادت ايدر. Nurdan Katreler Tam bir muvazene ve zerre kadar şaşırmaz bir düzgün ölçü hükmetmesi, ihatalı bir ilme kat’î delâlet ve parlak şehadet eder. Şuâlar, s. 561

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