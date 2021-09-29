Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيئڭ، خصوصًا نباتات و أشجار و حيوانات و إنسانلرڭ شكللرى و مقدارلرى، علمِ أزلينڭ ايكى نوعى اولان قضا و قدرڭ دستورلريله صنعتكارانه بيچيلمش. Nurdan Katreler Her şeyin, hususan nebatat ve eşcar ve hayvanat ve insanların şekilleri ve miktarları, ilm-i ezelînin iki nevi olan kaza ve kaderin düsturlarıyla sanatkârâne biçilmiş. Şualar, s. 563

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