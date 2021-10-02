Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر ياورونڭ رزقى اولان سوت، ممه‌لردن گلمه‌سى و قان وفيشقى ايچندن چيقوب هيچ بولاشمادن صافى، تميز اولارق آغزينه آقماسى، تصادف إحتمالنى قطعى بر صورتده ردّ ايدييور. Nurdan Katreler Bir yavrunun rızkı olan süt, memelerden gelmesi ve kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan sâfî, temiz olarak ağzına akması, tesadüf ihtimalini kat’î bir surette reddediyor. Şuâlar, s. 563

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