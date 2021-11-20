Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كوچك، أهمّيتسز بر چكردكدن قوجه طاغ گبى بر آغاجى خلق ايتمك، قدرتِ إلٰهيه‌نڭ شأنندندر و عادتيدر و عظمتنه دليلدر. Nurdan Katreler Küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, kudret-i İlâhiyenin şe’nindendir ve âdetidir ve azametine delildir. Şuâlar, s. 642

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