Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اون طوقوزنجى سوز، هم اوچ جهتله كرامتلى و خارقه اولان اون طوقوزنجى مكتوب، الحقّ رسالهِٔ نورڭ أڭ پارلاق برر نوريدرلر. Nurdan Katreler On Dokuzuncu Söz, hem üç cihetle kerametli ve harika olan On Dokuzuncu Mektub, elhak, Risale-i Nur’un en parlak birer nurudurlar. Şuâlar, s. 630

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