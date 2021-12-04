Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نعمتڭ دوامى، نعمتڭ ذاتندن داها قيمتليدر. لذّتڭ بقاسى، لذّتدن داها لذيذدر. جنّتده دوام، جنّتڭ فوقنده‌در. Nurdan Katreler Nimetin devamı, nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, Cennetin fevkindedir. Şuâlar, s. 652

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