Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو دنيا منزلنده گورونن لذيذ شيلر، لذّت و ذوق ايچون دگلدر. چونكه وصاللرينڭ لذّتى، فراقلرينڭ ألمنه مقابل گلمز. Nurdan Katreler Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler, lezzet ve zevk için değildir. Çünkü visallerinin lezzeti, firaklarının elemine mukabil gelmez. Mesnevî-i Nuriye, s. 38

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