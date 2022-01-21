Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو دنيا منزلى، او بيوك عدالتِ حقيقيه‌يه مظهر اولاماز. اويله ايسه او بيوك سلطانِ عادل ايچون بر جنّتِ باقيه، بر جهنّمِ دائمه لازمدر. Nurdan Katreler Şu dünya menzili, o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz. Öyle ise o büyük Sultan-ı Âdil için bir Cennet-i bâkiye, bir Cehennem-i daime lâzımdır. Mesnevî-i Nuriye, s. 35

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