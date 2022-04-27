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27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Nurdan Katreler

27 Nisan 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حقائقِ ايمانيه‌ده هدف ثبوتدر، نفى دگلدر. ثابت اولان بر شيئى گوسترنلرڭ برى، بيڭ گبيدر.

 

Nurdan Katreler

Hakaik-ı imaniyede hedef sübuttur, nefiy değildir. Sabit olan bir şeyi gösterenlerin biri, bin gibidir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 90

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