Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقائقِ ايمانيه‌ده هدف ثبوتدر، نفى دگلدر. ثابت اولان بر شيئى گوسترنلرڭ برى، بيڭ گبيدر. Nurdan Katreler Hakaik-ı imaniyede hedef sübuttur, nefiy değildir. Sabit olan bir şeyi gösterenlerin biri, bin gibidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 90

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