Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دائرهِٔ الوهيته عائد حقائقِ مجرّده، دائرهِٔ ممكناتده آنجق مثاللر ايله تمثّل و توضّح ايدر. Nurdan Katreler Daire-i ulûhiyete ait hakaik-ı mücerrede, daire-i mümkinatta ancak misallerle temessül ve tavazzuh eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 93

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