07 Haziran 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
وجوديڭى موجدينه فدا ايت؛ مقابلنده بيوك بر فيآت آلاجقسڭ.
Nurdan Katreler
Vücudunu Mûcid’ine feda et; mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.
Mesnevî-i Nuriye, s. 106
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.