Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شكرده بر زحمت يوقدر. بِالعكس نعمتڭ لذّتنى آرتديرر. چونكه شكر، نعمتده إنعامى گورمك ديمكدر. Nurdan Katreler Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. Çünkü şükür, nimette in’amı görmek demektir. Mesnevî-i Nuriye, s. 109

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