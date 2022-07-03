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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

03 Temmuz 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر شى قدر ايله تقدير ايديلمشدر. قسمتنه راضى اول كه، راحت ايده‌سڭ.

 

Nurdan Katreler

Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin.

Mesnevî-i Nuriye, s. 115

 

 

 

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