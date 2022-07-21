21 Temmuz 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
اللّٰه، غنىِّ مُغْنيدر؛ هر شيئڭ آناختارى اوندهدر.
Nurdan Katreler
Allah, Ganiyy-i Muğnî’dir; her şeyin anahtarı Ondadır.
Mesnevî-i Nuriye, s. 116
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