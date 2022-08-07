Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تفكّر، غفلتى إزاله ايدر؛ دقّت، تأمّل، أوهام ظلماتنى طاغيتييور. Nurdan Katreler Tefekkür, gafleti izale eder; dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 130

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