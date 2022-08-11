Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبوديتده آنجق تسليميت واردر؛ تجربه، إمتحان يوقدر... إنسان، ربّنى، خالقنى تجربه ايده‌مز. Nurdan Katreler Ubudiyette ancak teslimiyet vardır; tecrübe, imtihan yoktur... İnsan, Rabbini, Hâlık’ını tecrübe edemez. Mesnevî-i Nuriye, s. 132

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