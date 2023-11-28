Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ إراده‌سى و سائر صفتلرى موجوداتڭ حسن و قبح، بيوكلك و كوچكلك گبى أحوالندن متأثّر اولديغى گبى صفاتِ إلٰهيه متأثّر اولماز. Nurdan Katreler Beşerin iradesi ve sair sıfatları, mevcudatın hüsün ve kubuh, büyüklük ve küçüklük gibi ahvalinden müteessir olduğu gibi, sıfât-ı İlâhiye müteessir olmaz. İşaratü'l-İcaz, s. 162

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