Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شريعتڭ حقائقى، فطرتڭ قانونلرنده‌كى موازنه‌يى محافظه ايتمشدر. إچتماعياتڭ رابطه‌لرينه لازم گلن مناسبتلرى إخلال ايتمه‌مشدر. Nurdan Katreler Şeriatın hakaikı, fıtratın kanunlarındaki muvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın rabıtalarına lâzım gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir. İşaratü'l-İcaz, s.195

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