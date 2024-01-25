Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر إنسان، نه قدر يوكسك اولورسه اولسون، آنجق درت بش فنده متخصّص و مَلكه صاحبى اولابيلير. Nurdan Katreler Bir insan, ne kadar yüksek olursa olsun, ancak dört beş fende mütehassıs ve meleke sahibi olabilir. İşaratü'l-İcaz, s.196

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