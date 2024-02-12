Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفسى و وجدانى، عقلڭ حكملرينه إطاعتلرينى دوام ايتديرن ترغيب و ترهيب، يعنى اُميد و قورقو حسلرى لازمدر. Nurdan Katreler Nefsi ve vicdanı, aklın hükümlerine itaatlerini devam ettiren tergib ve terhib, yani ümit ve korku hisleri lâzımdır. İşaratü'l-İcaz, s.227

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