Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر سيورى سينگڭ ياراديليشى، صنعتجه فيلڭ خلقتندن دون [آشاغي] دگلدر. Nurdan Katreler Bir sivrisineğin yaratılışı, sanatça filin hilkatinden dûn [aşağı] değildir. İşaratü'l-İcaz, s. 246

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