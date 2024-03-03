Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إفراط و تفريط، حياتِ نفسيه و روحيه‌نڭ مرض و خسته‌لغنى إنتاج ايدن أسبابدندر. Nurdan Katreler İfrat ve tefrit, hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intâc eden esbabdandır. İşaratü'l-İcaz, s. 253

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