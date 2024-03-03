03 Mart 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
إفراط و تفريط، حياتِ نفسيه و روحيهنڭ مرض و خستهلغنى إنتاج ايدن أسبابدندر.
Nurdan Katreler
İfrat ve tefrit, hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intâc eden esbabdandır.
İşaratü'l-İcaz, s. 253
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