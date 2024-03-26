Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ كريم تاريخ، جغرافيا معلّمى دگلدر؛ آنجق عالمڭ نظام و إنتظامندن بحثله، صانعڭ معرفت و عظمتنى جمهورِ ناسه درس ويرن مرشد بر كتابدر. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Kerîm tarih, coğrafya muallimi değildir; ancak âlemin nizam ve intizamından bahisle, Sâniin marifet ve azametini cumhur-u nâsa ders veren mürşid bir kitaptır. İşaratü'l-İcaz, s. 278

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