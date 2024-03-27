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27 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Nurdan Katreler

27 Mart 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بتون دنيا دستِ إطاعت و تسخيرينه ويريلن إنسانڭ، ألبته خالقنڭ ياننده بيوك بر موقعى واردر.

Nurdan Katreler

Bütün dünya dest-i itaat ve teshirine verilen insanın, elbette Hâlık’ının yanında büyük bir mevkii vardır.

İşaratü'l-İcaz, s. 280

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