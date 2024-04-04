Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ شهويه و غضبيه قوّتلرى قوّهِٔ عقليه‌سنه منقاد و مغلوب اولورسه، بشر مجاهده‌سندن طولايى ملائكه‌يه تفوّق ايدر. Nurdan Katreler Beşerin şeheviye ve gadabiye kuvvetleri kuvve-i akliyesine münkad ve mağlûp olursa, beşer mücahedesinden dolayı melâikeye tefevvuk eder. İşaratü'l-İcaz, s. 296

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