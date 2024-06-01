01 Haziran 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
صحابهلرڭ خلقه قارشى وضعيتلرى: دشمنلرينه شديددرلر و دوستلرينه و مؤمنلره رحيمدرلر.
Nurdan Katreler
Sahabelerin halka karşı vaziyetleri: Düşmanlarına şediddirler ve dostlarına ve mü’minlere rahîmdirler.
Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 315
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