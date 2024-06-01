Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صحابه‌لرڭ خلقه قارشى وضعيتلرى: دشمنلرينه شديددرلر و دوستلرينه و مؤمنلره رحيمدرلر. Nurdan Katreler Sahabelerin halka karşı vaziyetleri: Düşmanlarına şediddirler ve dostlarına ve mü’minlere rahîmdirler. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 315

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