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10 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Nurdan Katreler

10 Haziran 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

خالقِ ذو الجلالڭ خصوصى إلتفاتنى ايما ايدن أڭ گيزلى بر إشارته، يوز بيڭ جان اولسه و فدا ايديلسه و يوز بيڭ سنه عمر وار ايسه، او يولده صرف ايديلسه ينه اوجوزدر.

Nurdan Katreler

Hâlık-ı Zülcelâl’in hususî iltifatını îmâ eden en gizli bir işarete, yüz bin can olsa ve feda edilse ve yüz bin sene ömür var ise, o yolda sarf edilse yine ucuzdur.

Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 355

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