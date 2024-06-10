Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقِ ذو الجلالڭ خصوصى إلتفاتنى ايما ايدن أڭ گيزلى بر إشارته، يوز بيڭ جان اولسه و فدا ايديلسه و يوز بيڭ سنه عمر وار ايسه، او يولده صرف ايديلسه ينه اوجوزدر. Nurdan Katreler Hâlık-ı Zülcelâl’in hususî iltifatını îmâ eden en gizli bir işarete, yüz bin can olsa ve feda edilse ve yüz bin sene ömür var ise, o yolda sarf edilse yine ucuzdur. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 355

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