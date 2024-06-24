Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عظيم خيرلرڭ مشكلاتى چوق اولويور. مشكلات چوغالدقجه أهلِ همّت فتور دگل، غيرت و ثباتنى زياده‌لشديرر. Nurdan Katreler Azim hayırların müşkülâtı çok oluyor. Müşkülât çoğaldıkça ehl-i himmet fütur değil, gayret ve sebatını ziyadeleştirir. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 374

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.