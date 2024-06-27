Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقى إسمِ أعظم گيزليدر، خواصّه بيلديريلير. فقط هر إسمڭ ده أعظمى بر مرتبه‌سى وار كه، او مرتبه إسمِ أعظم حكمنه گچييور. Nurdan Katreler Hakikî İsm-i A’zam gizlidir, havassa bildirilir. Fakat her ismin de a’zamî bir mertebesi var ki, o mertebe İsm-i A’zam hükmüne geçiyor. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 375

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