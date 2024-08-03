Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالة النورڭ كتابلرى بربرينه ترجيح ايديلمز. هر برينڭ، كندى مقامنده رياستى وار و بو زمانىتنوير ايدن بر معجزهِٔ معنويهِٔ قرآنيه‌در. Nurdan Katreler Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Her birinin, kendi makamında riyaseti var ve bu zamanı tenvir eden bir mu’cize-i maneviye-i Kur’âniyedir. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 32

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