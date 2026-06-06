Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دينِ إسلامڭ قدسى و سماوى قونغره‌سى حكمنده اولانبو حجِّ أكبرى بيوك بر بايرامڭ عرفه‌سى نقطه‌سنده اولارق بتون روح و جانمزله تبريك ايدييورز. Nurdan Katreler Din-i İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 433

Okunma Sayısı: 233

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.