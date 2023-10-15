Evde geri dönüşüm adımları

Tüketim alışkanlıklarının artması sonucunda günümüzde geri dönüşüm kavramı her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor. Geri dönüşüm konusunu evlerde nasıl uygularız?

Bir firma yayınladığı bir bildiri ile evde atılacak küçük adımlarla geri dönüşüm yapılmasını sağlayacak 5 adımı paylaşmıştı.

İlk adım “Atıkları ayrıştırma” olacaktır. Geri dönüşüm evde başlar. Evde geri dönüşümün en başarılı adımlarından biri sıfır ya da sıfıra yakın atıktır. Cam, plastik, elektronik, metal, kâğıt ve kimyasal olmak üzere farklı atık kutuları yaparak atıkları ayrıştırmak ve evde geri dönüşümü sağlamak mümkündür.

Doğa dostu ekolojik ürünler tercih ederek hem doğanın korunmasına, hem de evlerdeki geri dönüşüme katkıda bulunmak mümkündür. Temizlik ürünleri, diş fırçaları ve kahve filtreleri gibi farklı kategorilerdeki ürünlerin ekolojik alternatifleri bulunmaktadır.

Atıkları değerlendirmek; Ayrıştırılan atıklar çeşitli yöntemlerle yeniden kullanılabilmekte ve birer eşya haline dönüştürülebilmektedir. Bunun örneklerinden meselâ, saksılar, renkli kutular ve süslemeler gibi birçok materyal, eşya, oyuncak elde edilmektedir.

Atık toplayarak gelir elde etme; Atık toplayarak para kazanmak, en yaygın bilinen ve en çok yapılan işlerden biridir. Bakır, plastik, pet şişe, demir gibi atıkları geri dönüşüm fabrikalarına satarak bir miktar gelir elde eden büyük bir grup insan var bilindiği gibi. Atık toplayarak elde edilecek gelir, tamamen ne kadar atık toplandığına bağlı olarak değişmektedir. Karton, plastik pet şişe veya kâğıt en kolay bulunan aynı zamanda da en ucuz atıklardır.

Evde çıkacak atık yağların toplanması; Lavabolardan dökülen her 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletmektedir. Hâlbuki yağların toplanması ve biyodizele dönüştürülmesi mümkündür. Bu konuda bazı belediyelerin ilgili birim ve kısımlarına başvurulabilir.