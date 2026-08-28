"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

İttihad-ı İslâm üzerine -3

M. Fahri UTKAN
28 Ağustos 2026, Cuma
Daha sonra Üstad Nursî, inancının bir tezahürü olarak şunları belirtmektedir; “İstikbalde hüküm sürecek ve her kıt ‘asında hâkim-i mutlak olacak , yalnız hakikat-i İslâmiye’dir.” 1

Yine Üstad Nursî, geçmişte (ve/veya günümüzde) , insanlar cahil ve vahşet içinde yaşadıklarında onların İslâmiyet’in hükümlerine uymalarına 8 maninin olduğunu ve gelecekte bu insanların saadet saraylarında yaşamalarının ise 3 hakikate uymakla gerçekleşeceğini söylüyor.  

Bu 8 mani şunlardır; taklit, cehalet, taassup, kıssislerin (Hıristiyan din adamlarının) reisliği, çeşit çeşit istibdat, ahlâksızlık ile boş vermişlik, tembelliği sonuçlandıran yeis (ümitsizlik) ve İslâmiyet’in (dış görünüşünde) bazı ilmî meselelerde var olduğu zannedilen tezat  hareket ve sözler.

Bu manilerden; taklit, cehalet, taassup ve kıssislerin (Hıristiyan din adamlarının) reisliği, Müslümanların dışındaki toplumlarda görüldüğü, çeşit çeşit istibdat ve ahlâksızlık ile boş vermişliğin ve tembelliği sonuçlandıran yeisin (ümitsizliğin) ise Müslüman topluluklarda görüldüğünün altını çizmektedir.

8. mani olan ve İslâmiyet’in (dış görünüşünde) bazı ilmî meselelerde var olduğu zannedilen tezad hareket-davranış ve sözler konusunun ise bütün insanlık için problem olduğu belirtilmektedir.

Bizdeki, yani ‘Müslüman toplumlar’ için saydığı maniler yüzünden (çeşit çeşit istibdat  ve  ahlâksızlık ile boş vermişliğin ve  tembelliği sonuçlandıran yeisin vb. ) İslâmiyet güneşinin gölgelendiğini ve İslâmiyet’in gerçek görüntüsünün görünmediğini söylemektedir.

Gerçekten de, geçmiş zamanlar incelendiğinde, Müslüman topluluklardaki yöneticilerin birçoğunun müstebid ve ahlâksız olması, halkların (yönetilenlerin) da ahlâksız, her şeye boş vermiş, tembel ve gelecekten ümitsiz olmalarına sebebiyet vermiştir. Bu durum ise, İslâmiyet’in bir sonucu gibi algılanmış ve İslâmiyet kötülenmiş, dışlanmıştır. Ne yazık ki bazı insanlar tarafından bu düşünce halen geçerlidir.

İşte, Üstad Said Nursî, bu manileri kaldırmak, bertaraf edebilmek ve dünya ve ahiret saadetine erebilmek için aynı yerde üç hakikatin gerçekleşmesi için çalışmak gerektiğini söylüyor. Bu hakikatler; “Yüksek derecede bir himmetle eğitim-maarif ve çok kuvvetli bir şekilde fen ilimlerinde çaba harcamak suretiyle; 1-Hakikati araştırma meylinin yüksek olması, 2-İnsanlara duyulan karşılıksız bir sevgi ve 3-İnsaflı olmak prensiplerini uygulamak“tır. 

Aslında, Müslüman toplumları dünyadaki rahatlığından, ecnebileri de ahiret saadetinden mahrum eden esas sebep; İslâmiyet güneşini gölgede bırakan, göstermeyen, yanlış anlamalar ve dolayısıyla bunun sonucunda meydana gelen münakaşa, çarpışma ve (her şeye) muhalefet etmektir. “Hâlbuki İslâmiyet fünûnun seyyidi ve mürşidi ve ulûm-u hakikiye’nin reis ve pederidir.” 2

Onun için, hem okuduğumuz fenleri hem de hakikî ilim olan iman ilmini öğrenirken İslâmiyet’i bir baba, bir mürşid, bir seyyid ve bir reis-önder olarak kabul eder ve o şekilde faydalanmaya kalkarsak, kalkınma yolunda emin adımlarla yürürüz. Aynı zamanda İslâmiyet’i de gerçek konumuna oturtmuş oluruz. 

Yani, “Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz eder -hakikat tecelli eder. Ayrıldıkları vakit, birincisinden taassup, ikincisinden hile ve şüphe tevellüd eder.” 3

İslâm’ın gerçeğine ve İttihad-ı İslâm’a kavuşmak duasıyla…

Dipnotlar:

1- Muhakemat, s. 22.

2- Age., s. 17.

3- Münazarat, s. 127.

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırımın taşeronları

    Hâkimden dikkat çeken veda mesajı

    AİHM’e uyulmamasının bedelini fakirleşerek ödüyoruz

    Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ve Ebu Zuhur saldırıları: Netanyahu’ya seçim kazandırır mı?

    Üretim istikrarını kaybetmemeliyiz

    Terör örgütü elebaşı Öcalan sahaya mı inecek?

    5 yıllık sepet farkı âdeta uçurum

    100 liralık borcun faizi 103 lira

    Külliye’den yeni anayasa için referandum mesajı

    Asgari ücrete yüzde 50 zam ihtimali

    46 ülke İslâm medeniyeti için buluştu

    AP Türkiye Raportörü: Demokratik bir Türkiye istiyoruz

    Fatih Tekke istifa etti - Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

    Tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulaması

    "ABD kötülük yapmaya başlarsa, tarihe geçecek bir karşılık veririz"

    "Bosna Kasabı" lakaplı savaş suçlusu zalim Mladic öldü

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

    Gazzeliler çadırda değil de adeta "fırında" yaşıyor...

    Wall Street Journal: CIA Direktörü, Rusya'yı NATO'ya saldırmaması konusunda uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hâkimden dikkat çeken veda mesajı
    Genel

    AİHM’e uyulmamasının bedelini fakirleşerek ödüyoruz
    Genel

    Terör örgütü elebaşı Öcalan sahaya mı inecek?
    Genel

    5 yıllık sepet farkı âdeta uçurum
    Genel

    Asgari ücrete yüzde 50 zam ihtimali
    Genel

    AP Türkiye Raportörü: Demokratik bir Türkiye istiyoruz
    Genel

    Soykırımın taşeronları
    Genel

    100 liralık borcun faizi 103 lira
    Genel

    Külliye’den yeni anayasa için referandum mesajı
    Genel

    Üretim istikrarını kaybetmemeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.