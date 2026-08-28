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28 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Bu sözleri kim hayata geçirecek?

Faruk ÇAKIR
28 Ağustos 2026, Cuma
Orhan Veli, “Güzel havalar” şiirinde “Beni bu güzel havalar mahvetti” der ve bazı ‘kötü alışkanlıklar’a güzel havalarda başladığını kaydeder. Ona nispet, ülkemizde pek çok olumsuzluklar “iyi sözler” eşliğinde yaşanıyor.

Güzel konuşmalardan birine de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin imza atmış. Habere göre TİHEK Başkanı Vasip Şahin, Bayburt’ta düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı’nda, insan haklarının korunmasının bir ihlal meydana geldikten sonra yapılacak müdahalelerle sınırlı olmadığını belirterek, “İhlallerin ortaya çıkmasını önlemek, insan hakları bilincini güçlendirmek ve haklara saygılı bir kamu hizmeti anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak da önem taşımaktadır” demiş. (AA, 25 Ağustos 2026)

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünün önemine dikkat çeken Vasip Şahin, “Bu anlayışın kamu hizmetindeki karşılığı ise vatandaşın derdini dinlemek, hakkını gözetmek ve meselesinin çözümü için gayret göstermektir. Bugün insan hakları meselesine bakarken de bu köklü anlayıştan ayrı düşünemeyiz” diye konuşmuş.

Şahin, ayrıca şu değerlendirmelerde bulunmuş: “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak biz de bu anlayışla önemli bir vazife üstleniyoruz. Kurumumuz, insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve insan hakları alanındaki farkındalığı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrımcılıkla mücadele kapsamında eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, barınmadan mal ve hizmetlere erişime kadar hayatın pek çok alanında eşit muamele ilkesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Kurumumuza intikal eden ayrımcılık iddialarını inceliyor, gerekli hallerde resen harekete geçiyor ve kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde kararlarımızı alıyoruz.”

Kurumun önemli görevlerinden birinin de işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla “Ulusal Önleme Mekanizması” olarak yürüttükleri çalışmalar olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etmiş: “Ceza infaz kurumları, nezarethaneler, geri gönderme merkezleri, huzurevleri, çocuk evleri ve engelli bakım merkezleri gibi kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı veya koruma altında bulunduğu yerlere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde şartları yerinde değerlendiriyor, ilgili kişilerle görüşüyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Elde ettiğimiz bulguları raporlaştırıyor, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, insan onuruna uygun şartların güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bütün bu çalışmalar insan haklarının sahadaki karşılığını yerinde görmenin önemini ortaya koyuyor.”

Bu doğru tespitlere kim itiraz edebilir? Hele hele “insan hakları bilincini güçlendirmek ve haklara saygı” hatırlatması ülkemizin en çok muhtaç olduğu mesele değil mi? Bu konuda vazifeli bir kuruluşun temsilcisinin sarf ettiği sözler elbette kıymetli. Fakat “bu güzel söz ve tespitler”i acaba kim hayata geçirecek?

Söz ve tespitler çok güzel, ya icraat? 

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