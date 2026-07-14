"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Sevmek üzerine...

M. Fahri UTKAN
14 Temmuz 2026, Salı
Sevgi, muhabbet her insan ve hayvanda şefkat ve merhametin sonucu ortaya çıkan bir duygudur.

Sözlük anlamına bakarsak, sevgi, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi, bağlılık ve derin şefkat göstermeye yönelten, en temel ve olumlu duygulardan biridir. 

İnsanlar, bazı şeyleri sever bazılarını sevmez.

Her insanın sevdiği nefret ettiği şey farklıdır.

Kimisi kendini sever, kendinden başkasını sevmez.

Kimi gülü sever, kimi de sümbülü.

Kimi sevgiler karşılık bulur kimileri bulmaz. O zaman insan gerçek sevilmesi gerekene, Vedud’a sevgisini yöneltmeli.

Maide Suresi 54. ayette, Allah'ın mü’minleri, mü’minlerin de Allah'ı sevdiği "Allah onları sever, onlar da O'nu severler" (yuhibbu-hum ve yuhibbûneh) ifadesiyle belirtilir.

Bir yerde gördüğüm şu alıntı da sevmenin başka bir çeşidini anlatıyor:

"Annem çok sevmelerin kadınıydı...

Daldaki kirazları,

Yazmasındaki oyaları,

Fistanındaki çiçekleri,

Asmadaki üzümleri,

Evin kedisini,

Sokağın delisini..

Babamın gömleğini..

Beni, bizi, mahalleyi...

Bildiğim her şeyi severdi.

Bana da sevmeyi öğretti.

Öyle az buz değil “çok sev” derdi."

Aslında şu söz de güzel değil mi; “Sevmelerin en güzeli de seni anlayan birini sevmektir.” Bunun sonucu da “Allah’ı sevmek” tir.

Kimisi aynadaki görüntüsünü sever, bununla birlikte kendini gösteren aynayı da sever.

Kimi varlıkları manay-ı ismî ile sever, kimi de aklını ve hislerini doğru kullanıp varlıkları manay-ı harfî ile sever.

Kimisi dünyayı sever onun için hayatını harcar, kimi de dünyayı ahiret hesabına sever. Bundan anlıyoruz ki; “…fıtrat-ı insaniye’deki [insanın yaratılışındaki] aşk-ı beka [sonsuzluğu sevmek] muhabbet-i İlahiye’den [Allah sevgisinden] teşaub eden [kısımlara ayrılan] bir muhabbettir.” (4. Şua)

Demek insan sevdiklerini kendileri hesabına değil onları sevilmeye layık yaratan ve cemîl isimlerini gösteren Allah hesabına sevmesi gerekir.

Kısaca; “Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte, şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemâl sahibi olabilir.” [24. Söz]

Yani, hakikî sevilmeye layık O’dur (cc). 

Sevmelerimizin onun rızasına uygun olması ve Vedud’un da bizleri sevmesi duasıyla...

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelirler kiraya yetmiyor - Fiyatlarda yüzde 40 artış var

    Vatandaş geçim derdiyle kavruluyor

    Otomobilciler endişeli

    Gazze’den sonra sıra Lübnan’da mı?

    Haluk Levent, gözaltına alındı

    'Mutabakat bir kriz sürecine girmiştir'

    Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 490'a yükseldi

    Ödemeler dengesi verileri açıklandı: Dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar oldu

    Endonezya'daki depremde 1 kişi öldü

    Kuru soğanda gümrük vergisi yüzde 5'e indirildi

    Petrol fiyatları, ABD-İran gerilimiyle yeniden %5 arttı

    Faillerden hesap sormalıyız

    Avrupa’nın geleceğinde İslam var

    Tayland-Bangkok'ta barda çıkan yangında 27 kişi öldü

    Suçüstü hâli yoksa ‘operasyon’ olmaz

    Düşman hukuku istemiyoruz

    Erdoğan’ın S-400 sözleri yeniden gündemde

    1,4 milyar dolar ceza ödenecek

    Seçmen erken seçim istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Otomobilciler endişeli
    Genel

    Vatandaş geçim derdiyle kavruluyor
    Genel

    Gelirler kiraya yetmiyor - Fiyatlarda yüzde 40 artış var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’den sonra sıra Lübnan’da mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.