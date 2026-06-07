Virüsler ve hayata etkisi

Uzmanların açıklamasına göre, akciğerlere yerleşen Koronavirüs, akciğer hücrelerine girerek onların içinde çoğalır ve zamanla bu hücrelere zarar verir.

Üstad Said Nursî bir eserinde şöyle der: ”İ’lem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrid nefis! Sen öyle bir zâfiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 100)

Acaba, Suriyeli bir küçük yavrunun, ölmeden önce, “Sizleri Allah’a şikâyet edeceğim” sözü ve İslâm âleminin Dünya’da yaşanan zulümlere sessiz kalışı gayretullaha mı dokundu da, Coronavirüs gibi birçok musibet tüm dünya’nın başına musallat edildi?

O zamanlarda birçok şeye alıştık. Başta hayatımızın çoğunu evde yaşamaya. Aynı zamanda dünya ile de bayağı ilgilenmeye başladık bu vesileyle ama insanların ilgilendikleri konular azaldı. Kendi mesleği, evinin ihtiyacı, Virüs gibi ancak birkaç konu kaldı.

Dünyalık konular azalınca, bazıları bu sefer dinî konulara ağırlık vermeye başladılar. Bunu sosyal medyada yapılan paylaşımlardan çok açık bir biçimde gördük ve görüyoruz. Şöyle bir düşündüğümüzde ve etrafımıza baktığımızda virüslerin (salgın hastalıkların) zararları yanında faydaları da vardır diyebiliriz.

Görünen zararlarına baktığımızda; Hastalıklar ve ölümler, ekonomik iflaslar, sosyal hayatın hemen hemen durması, ölüm korkusu, başta Kâbe ve camiler önce cemaate kapatılması sonra sınırlı açılması, gazete tirajlarının azalması, işsizliğin gittikçe artması, özellikle küçük esnafın ekonomik krize girmesi gibi.

Bu gibi virüs olaylarında, “Allah, yarattığı her şeyi güzel yarattı” (Secde Suresi: 7) ayeti hükmüyle, “Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahirî çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.” (Sözler, 18. Söz)

Yukarıda saydığımız çirkinlerin aksine güzelliklerin ve faydaların bir kısmını da şu şekilde sıralayabiliriz: Hava kirliliğinin azalması ve bunun sonucu ozon tabakası tamir olmaya başlaması, trafik kazalarının ilk anlarda azalması, evlerdeki sohbetlerin artması, eğlence sektörünün eskiye nazaran sekteye uğraması ve dolayısıyla safahatın azalması, eğitimlerin ve işlerin çoğunlukla evlerden devam etmesi, dershanelerde yapılamayan derslerin evlere kaydırılarak çoğaltılması ve internetten yapılarak daha geniş kitlelere ulaşılması, temizliğin artması ve israfın azalması, evde kalarak okumalarımızın artması, insanların hırslarının ve tamah duygularının törpülenmesi, insanlar ve toplumlar arasında yardımlaşma duygularının harekete geçmesi, dijitalleşmenin artması...

Demek, “Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır” ayetinin hükmü böylece açıkça otaya çıkmış oluyor.