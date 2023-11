Defineye mâlik virâneler gördüm

İbrahim Hakkı Hazretleri “Defineye mâlik virâneler var” diyor. Elhak öyledir. Biz de bunun bazı örneklerini deprem bölgesinde gördük. Aradan 9 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen, viraneyi andıran tablolar en keskin hatlarıyla gözler önünde duruyor.

Evet, 7 Şubat’taki o şiddetli sarsıntının izleri bütün belirtileriyle bugün de gözler önünde duruyor. Hemen her tarafta iş makinaları ile moloz taşıyan kamyonlar var. Sayılamayacak kadar çok hasarlı binanın yıkım işlemi aralıksız şekilde devam ediyor. Birkaç gün gezip yakından gözlemlediğimiz koca Malatya şehrinin birçok mahallesi adeta toza-dumana boğulmuş durumda. Buna şehir merkezi de dahil...

*

Yakın zamanda ziyaret ettiğimiz bu kadim şehrimizde, söz konusu viranelerin arasında bize şevk ve ümit veren pırıltıların yeşerdiğini de görme bahtiyarlığını yaşadık. Genç memurlar, talebe kardeşler, zekâ tarlaları diyebileceğimiz genç ve dinamik kabiliyetler, isimsiz kahramanlar ve adeta seferberlik halinde koşuşturan kadın-erkek hizmet fedâilerinin o duyarlı ve coşkulu vaziyetleri, istikbâle dair ümidimizi yeniden cilâlamış oldu.

Bir de, hemen her tarafın adeta harebezâra döndüğü bir vetirede, orada yeni bir hizmet binasının bitme noktasına gelmiş olduğu gerçeği, hepimiz için yeni bir müjde mahiyetini taşıyor.

*

Malatya’nın tam merkezinde, yani zelzele ile sarsılan bu kadim şehrin tam da kalbinde yeniden hizmete açılan Yeni Asya Bürosunun bizim için bir İlahî mazhariyet olduğunu bir tahdis-i nimet olarak ifade etmiş olalım.

Evet, yeni inşa edilen tek katlı dükkânlardan birini şenlendiren Yeni Asya Temsilcilğin hakikaten bir ihsân-ı İlâhi olduğu kanaatine vardık. Bu yeni dükkânlar, kur’a ile yeni sahiplerine verilmiş. Yeni Asya Bürosu, Büyükşehir Belediyesi binasının hem çok yakınında, hem de cadde üzerinde ve düz ayak bir konumda duruyor. Günde binlerce kişi önünden geçip vitrinine bakıyor, orada umum neşriyatımızı ve bilhassa kırmızı ciltli Nur Risâlelerini bütün ihtişamıyla görüyor. Nasibi olan, içeri girip yakından inceliyor. İmkânı olan satın alıyor, imkânı olmayanlar da “Al götür, oku getir” sisteminden istifade ile alıp okuyabiliyor. Kitap alanlara gazetemiz hediye ediliyor. Kişiye göre başka hediyeler de takdim ediyor. Tabii, daha çok çocuklara ve yeni gelen kimselere…

*

Uzun yıllardan beri ağaza temsilcimiz olan Ahmet Ağabey, ömrünü bu hizmete adadığı gibi, bu şehirdeki neşriyat hizmetlerimizde adeta fani olmuş bahtiyarlardan biridir. Gece-gündüz her daim, ihtiyaç duyulan her yerde kemâl-i tevazu ile hareket ve faaliyet halindedir. Görüştüğümüz hemen herkes, onu takdirle yâd ediyor. Biz de onun gayretine, sebatına, sadakatine maşaallah, barekâllah diyoruz. Rabbim, öylelerinin sayısı her tarafta arttırsın diye de dua ediyoruz.