Nakl-i mezar hazırlıkları

GÜNÜN TARİHİ: 10 Temmuz kronolojisi

Darbe cuntası (27 Mayıs 1960), 23 Mart’ta Urfa’da vefat eden Bediüzzaman Said Nursî’nin mezarını başka yere nakletmek için son hazırlıklarını 10 Temmuz günü tamamladı. İki gün sonra da nakil işlemi fiilen gerçekleştirildi.

Bediüzzaman’ın Konya’daki kardeşi Abdülmecid Ünlükul’un böyle bir şeye rızası olmamasına rağmen, resmî evraklar ona zorla imzalattırıldı. Ardından evinden alınarak cebren Urfa’ya götürüldü.

Gece yarısı parçalanan mezarın içinden çıkarılan Nursî’nin naaşı, bir askerî uçakla önce Afyon’a, ardından karayolu ile Isparta Büyük Şehir Mezarlığındaki bir mechul noktaya defnedildi. Resmî kayıtlara göre Üstadın mezarı burada. Ne var ki, galvaniz tabut içindeki naaşı dokuz sene sonra bir şekilde bulunarak, Bediüzzaman’ın talebeleri tarafından başka bir yere nakledildi.

Yani, Hz. Bediüzzaman’ın naaşı, 1969’dan itibaren devletin bildiği mezarlıkta değil; çok az sayıdaki talebelerinin (Nur Talebelerinin) bildiği başka bir yerdedir.

Çokça sorulduğu için ifade edelim ki, Bediüzzaman Said Nursî’nin mezarının bugün itibariyle nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmek için de şartları zorlamıyorum. Çünkü, buna izin-ruhsat yok. Yerini bildirmeye izin olmadığı için de, kimsenin kendini zorlamasına gerek yok. Aksi halde, tokat yemeleri kuvvetle muhtemel. Nitekim, geçmişte bu meselede sınırı aşanlara şiddetli tokatlar geldi. Dikkat ve teenni lazım.

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Bilvesile, Üstad Bediüzzaman’ın kendi mezarı ile ilgili söylediklerini nakletmekte yarar var. Emirdağ Lâhikası ikinci cildin sonlarında yer alan vasiyet manasındaki ifadesinde şunu söylüyor: "Kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum."

10 TEMMUZ’UN DİĞER BAZI VUKUATLARI

10 Temmuz 2015:

Bir gün önce ölen 12 Eylül Darbe Cuntasının son temsilcisi olan Tahsin Şahinkaya defnedildi. Haliyle, öte tarafa sırlarıyla birlikte gitti. Dünyanın en zengin generallerden biri olduğuna dair gazetelerde haber ve yorumlar yayınlandı.

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Dünya Hukuk Günü: 10 Temmuz

Türkiye hükûmeti, 1967 yılında aldığı bir kararla, 10 Temmuz’u Dünya Hukuk Günü olarak kabul ve ilân etti.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde her yıl periyodik olarak organize edilen “Hukuk Yoluyla Dünya Barışı” konulu konferans serisinin üçüncüsü 10 Temmuz 1967’de gerçekleştirildi.

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Büyük İstanbul Depremi

İstanbul tarihinde kayıtlara geçmiş en şiddetli depremlerden biri 10 Temmuz 1894’te vuku buldu. Gün ortasında yaşanan bu “Büyük İstanbul Zelzelesi”nin, tahminen 8 şiddetinde olduğu kabul ediliyor.

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Gazeteciler Sendikası

İstanbul Gazeteciler Sendikası, 10 Temmuz 1952’de kuruldu. Beş yıl sonra, yani 1957'de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) üye oldu.

Diğer illerde kurulan sendikalar ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu'nu oluşturdu. 1963'te, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adını alarak umumî bir teşkilât şeklini aldı.