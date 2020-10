Dışarı çıkmayın; kitap okuyun

Evet, uzmanların ve sorumluluk sahibi hemen herkesin söylediği söz hemen hemen aynıdır: Mecburiyet ve zaruret olmadıkça, lütfen dışarı çıkmayın.

Evet, lütfen çok mecbur kalmadıkça ve ızdırar hâli olmadıkça, lütfen dışarı çıkmayın; çıkıp da çarşı-pazar gezmeyin.

Zira, mâlûm salgın vak’ası, son derece riskli ve tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Emin olun, hiç kimse güvende ve garantide değil. Her an, herkesin başına her şey gelebilir. Dolayısıyla, herkes olacaklara karşı da hazırlıklı durumda olması lâzım geliyor.

Yani, ülkemizin ve dünyanın en meşhûr ve en korunaklı diye bilinen şahsiyetleri bile COVID-19 virüsüne yakalanıyor ve bundan ciddî şekilde etkileniyorsa, hiçbirimiz garantide değiliz ve hepimiz aynı tehlike ile karşı karşıyayız demektir.

Vak’aların sayısında, son zamanlarda ciddî artışlar gözlemleniyor. Bütün baskılamalara rağmen, rakamlar yine de yukarı doğru seyrediyor. Havalar soğudukça, durumun daha da vahim hale geleceği söyleniyor.

Şahsen de, yakın çevremde ve doğudan batıya bütün akrabalarım arasında aynı tehlikeli durumun ciddî mânada tırmanış gösterdiğini gözlemlemekteyim. Neredeyse, virüsün bulaşmadığı bir aile kalmadı, ya da bu gidişle kalmayacak gibi görünüyor.

Açıklanan resmî vak’a ve ölüm rakamlarına, doğrusu bu açıdan da hiç güvenim kalmadı. Rakamlar, doğruları olduğu gibi yansıtıyor olsaydı, eminim ki, insanlar da durumun ciddiyetini idrak ederek daha temkinli ve daha tedbirli davranıyor olacaktı. Her ne ise…

***

Bu vesileyle nazara vermek istediğimiz önemli bir diğer mesele şudur: Şu sıralar dışarı çıkmayan ve mecbur olmadıkça çıkmaması gereken insanların, hem evde sıkılmaması, hem de fikrî ve mânevî sermayelerini arttırıp zenginleştirebilmeleri için bol bol kitap okusunlar.

Kitap okumak, en güzel, en güvenilir, en zararsız, en faydalı bir alışkanlık, hatta en hayırlı ve en ideal bir hayat tarzıdır.

Bizim “okunacak kitaplar” içinde tavsiye edeceklerimiz, elbette ki Nur Risâleleri başta gelir: Zira, bu eserlerin şimdi temin edilmesi çok daha kolay. Hesaplı ve avantajlı kampanyalar, kesintisiz şekilde devam ediyor. Bunları elinize ve evinize ulaştırmada da, arkadaşlarımızla birlikte adeta seferberlik halindeyiz. Tabiî, gerekli hazırlıkları yapmış ve sıhhî tedbirleri de önceden almış olaraktan…

***

Kur’ân’ın malı ve hakikî bir tefsiri olan Nur Risâleleri’nin okunması, kişiyi yormadığı gibi, hiç usandırmıyor da. Hatta, okundukça feyiz ve bereket kapılarının daha çok açılmasına vesile oluyor.

Aynı zamanda, bu eserlerin okunması bir mânevî sadâka hükmüne geçtiği için, başımızdaki maddî ve mânevî belâların, musîbetlerin ve türlü hastalıkların izâle olmasına, en azından hafif atlatılmasına da, inşallah sebebiyet teşkil eder.

Elinde, evinde bu eserleri bulunduranlar, bilhassa şu sıralar bol bol okusun. Bununla da kalmasın, çevresindeki muhtaç veya Nurlar’a müştak kimselere de tavsiyede bulunsun. Mümkünse, hediye etsin veya onlara bir şekilde aldırmaya çalışsın. Bunun için de, elinin altında daima bir takım Külliyat hazır bulundurmak, en ideal bir tedbir olsa gerektir.

Bu hizmet için, biz her türlü fedakârlığa hazırız. Üstelik, şimdilik çok iyi bir fırsat doğmuş vaziyette. Eserler, hem bol miktarda basıldı, elde hazır tutuluyor, hem de çok hesaplı bir şekilde okuyucu kitlesine ulaştırılabiliyor. Çok şükür ki, bu eserleri alıp okuyanların da kahir ekseriyeti, son derece memnun ve mesrûr bir durumda.

Ne mutlu, bu güzel ve hayırlı hizmette hissesi ziyade olanlara.