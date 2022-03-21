Nevrûz’a akan mısralar

Hemen başka ifade edelim ki, Nevrûz’un hem hava, hem toprak, hem de tevazu ile mânen ciddi münasebet bağları var. Konuyu bu minâl üzere işlemek arzusundayız.

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Bahar mevsimine girişin bir işareti de “Nevrûz”dur. Haşir Risâlesi, 10. Sûret’te, bahara bir işaret olarak şöyle bir tâbir geçiyor: “Bugün Nevrûz–u Sultanîdir.”

Münâzarât isimli eserinde ise, Üstad Bediüzzaman’ın pek mânidar bir ifadesi de şöyledir: “Ve’l–mevtü yevm-i Nevrûzinâ.” Yani, ölüm bizim için bir diriliştir; “Nevrûz Bayramı” günü gibidir.

Gariptir ki, Hz. Bediüzzaman’ın 1960 senesinde vuku bulan vefatı, içinde Kadir Gecesinin de dahil olduğu “Nevruz Haftası”na tevâfuk ediyor: Hicrî 25 Ramazan; Milâdi 23 Mart.

Kastamonu Lâhikası’nda geçen Hz. Üstad’ın “Said, tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-u mutlakta bulunmak şarttır.”

Bu girişten sonra, şimdi de hak söyleyen mütevazı şairlerin toprakla bütünleşerek Nevrûz’un mânâ havuzuna akan mısralarını ardı sıra dizmeye çalışalım.

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Bu kategorideki şairlerin başında, aynı zamanda bir “Nevrûz şairi” olarak da bilinen Âşık Veysel gelir. O halde, biz de 1973 senesinin Nevrûz günü olan 21 Mart’ta vefat eden Âşık Veysel’in şiirleriyle, mısralarıyla başlayıp öyle devam edelim.

Adem’den bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyve yetirdi

Her gün beni tepesinde gezdirdi

Benim sâdık yârim kara topraktır

Karnın yardım, kazma ile bel ile

Yüzün yırttım, tırnak ile el ile

Yine beni karşıladı gül ile

Benim sâdık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça, bana gülerdi

Bunda yalan yoktur, herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sâdık yârim kara topraktır

Veysel gibi diğer bazı şairler de “toprak ile tevazu” duygusu arasında sırlı bir mânâ bağlantısı kurmuş, vukûfiyetleri ölçüsünde bunu dile getirmişlerdir.

İşte, bu ince mânâyı “atışmalı muamma” tarzında birbirine suâl sorup cevaplayan iki şairden mânidar sözler: Karslı âşık Murat Çobanoğlu, Erzurumlu ozan Âşık Reyhanî’ye şu mânâ yüklü mısralarla sesleniyor:

Dinle şu sözümü sen ey Reyhanî

Ben bir ağaç gördüm dalsız budaksız

Üstüne bir kuş konmuş kolsuz kanatsız

Onu bir dev yedi dilsiz dudaksız

Acep böyle gizli hal var mı sende?

Âşık Yaşar Reyhanî, bu muammalı sözlere “şifre çözücü” şu mısralarla mukabele ediyor:

İnsanoğlu dünyaya gelir dalsız budaksız

Ölünce mezara gider kolsuz kanatsız

Onu yiyen topraktır dilsiz dudaksız

Evet azizim, böyle gizli hal vardır bende

Nevrûz Bayramı ile ilgili son olarak anonim bir “Nevrûziyye”den iktibas yaparak bitirelim:

Sultan Nevrûz günü canlar uyanır

Hâl ehli olanlar nura boyanır

Muhib olan bu gün ceme dolanır

Himmeti erince Nevrûz sultanın

Âşık olan canlar bugün gelirler

Sultan Nevrûz günü birlik olurlar

Hallâk-ı Cihan’dan ziyâ bulurlar

Himmeti erince Nevrûz sultanın