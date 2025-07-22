Temmuz sonu yaşanan mühim hadiseler (1)

Yakın tarihimizin Temmuz ayı sonlarına denk gelen mühim hadiseleri var. O hadiselerin yıldönümleri vesilesiyle, bir kısmına özet bilgiler halinde değinmek istiyoruz.

O hadiseleri önce kısa başlıklar şeklinde sıralamaya, ardından konuların detaylarını sunmaya çalışalım.

Kronolojik sıralamaya göre hadiselerin başlıkları aşağıdaki gibidir.

22 Temmuz 1894:

Büyük İstanbul Zelzelesi. Adalar ile birlikte İstanbul şehir merkezinde büyük bir sarsıntı meydana geldi. Bu depremin 8 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor.

22 Temmuz 1967:

Sakarya Depremi. Büyük İstanbul Zelzelesi’nden 71 yıl sonra aynı gün yaşanan bu depremin büyüklüğü ise 6.8 olarak kayıtlara geçti.

22 Temmuz 1913:

Balkan Savaşı esnasında kaybedilen Edirne, Enver Paşa'nın gayretleri sonucu Bulgar işgalinden kurtarılarak tekrar geri alınmış oldu.

22 Temmuz 1975:

Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde 1944’de davaları görülen Üstad Bediüzzaman, Risale–i Nur ve Nur Talebeleri hakkında ittifakla verilen beraat kararında imzası bulunan hâkime Hesna Şener Hanım Denizli'de vefat etti.

22 Temmuz 2002:

Bülent Ecevit liderliğindeki DSP’de istifa depremi yaşandı. Demokratik Sol Parti’den istifa eden 60’tan fazla milletvekili, toplu halde İsmail Cem’in başkanlığında kurulan Yeni Türkiye Partisine geçti. Bu partinin siyasî ömrü çok kısa sürdü. Katıldığı iki seçimde de hezimete uğrayan YTP, siyasî varlığını devam ettiremeyeceğini kabullenerek 24 Ekim 2004'de CHP'ye katılma kararı aldı.

23 Temmuz 1919:

Erzurum Kongresi 13 gün gecikmeli olarak toplandı. İlk toplanma kararı 10 Temmuz günü için alınmıştı. Ne var ki, çeşitli sebeplerle delegelerin Erzurum’da toplanması 23 Temmuz’da ancak mümkün olabildi.

23 Temmuz 1908:

Osmanlı’da II. Meşrutiyet ilan edildi. Manastır’da Enver ve Niyazi Beylerin birlikte ilan ettikleri şey, aslında “İnkılâb-ı Hürriyet”tir. Zira, Meşrutiyet zaten vardı; sadece 30 yıldır askıya alınmıştı. Bir gün sonra Sultan II. Abdülhamid tarafından resmen de askıdan indirilerek tekrar yürürlüğe konulmuş oldu.

23 Temmuz 1939:

Hatay Cumhuriyeti, kendi irade ve inisiyatifi Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil oldu. (Bu yöndeki kadar daha evvelden, yani 29 Haziran’da alınmıştı.)

23 Temmuz 1952:

Mısır'da Cemal Abdünnâsır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi ile Kavalalı sülalesinden Kral Faruk devrildi; böylelikle monarşiye de son verilmiş oldu.

23 Temmuz 1960:

Olağanüstü toplanan Türk Edebiyatçılar Birliği, 27 Mayıs Darbesi öncesinde Demokrat Parti'ye yakın durdukları gerekçesiyle, Peyami Safa, Samet Ağaoğlu ve Faruk Nafız Çamlıbel'e birlik üyeliğinden çıkarma cezası verdi..

23 Temmuz 1974:

Kıbrıs Savaşında BM Güvenlik Konseyi tarafından ateşkes kararı alındı. Üç gündür Kıbrıs'ta Rumlarla yaşanan çatışmada, Türkiye tarafının 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verdiği anlaşıldı.

24 Temmuz 1908:

Basın Bayramı Günü. II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte, gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başladı. (Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını 1950'e aldığı bir kararlar 24 Temmuz'u Basın Bayramı Günü ilan etti.)

24 Temmuz 1908:

Otuz yıldır askıda tutulan Kanun-i Esâsî (Anayasa) yeniden yürürlüğe girdi. Anayasa ile birlikte Mebusan Meclisi kapatılmış ve ilk sivil anayasa askıya alınmıştı.

Bu özet bilgilerden sonra, şimdi “günün tarihi”ne dair önemli bazı gelişmeler hakkındaki detaylı bilgilere geçiyoruz.

ŞEFKAT KAHRAMANI HESNA ŞENER HANIM

Denizli'de 33 yıl müddetle hâkimlik yapan ve 15 Haziran 1944'te Risale–i Nur'un beraat kararına imza atan Hesna Şener Hanım. 22 Temmuz 1975'te 72 yaşında iken Hakk'ın rahmetine kavuştu.

1903'te Isparta Senirkent'te dünyaya gelen Hesna Hanım, birkaç noktada ilklerin sahibidir. Meselâ, Senirkentli ilk üniversite mezunu, ilk hukukçu ve ilk hâkimdir. Kezâ, emsâlsiz baskılara karşı direnerek, Risale–i Nur'un beraatine ittifakla karar veren mahkemenin üç üyesinden biridir. Nihayet, Üstad Bediüzzaman'ı bütün kuvvetiyle müdafaa eden cesur yürekli bir şefkat kahramanıdır. Allah rahmet eylesin.

(Devamı var)