"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Tereddüt hâsıl etmek, münafıklık alâmeti

M. Latif SALİHOĞLU
06 Ağustos 2024, Salı
Buhârî-i Şerifte yer alan bir rivayette, münafıklığın üç alâmeti şu şekilde sıralanıyor:

1. Konuştuğunda yalan söyler,

2. Söz verdiğinde sözünde durmaz,

3. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyânet eder.

Tabiî, münafıklığın daha başka işaret ve alâmetleri de var. Tahkik ehli olduğuna inandığım bir zâttan, yine sahih rivâyete dayalı olarak şunu naklettiğini duydum: “Münafıklığın en belirgin alâmetlerinden biri de tereddüt hâsıl etmektir.”

Evet, şu noktanın hakkaniyetinde hiç şüphe etmiyorum ki: Hakka dayanan ve Kurân’a istinat eden söz, ifade ve izahlarda, tatmin edici cevaplar çoğalır. Felsefeye ve bâtıl fikirlere dayanan söz ve ifadelerde ise, zihinlerde sorular çoğalır; zihinlerde şüphe ve tereddütler meydan alır.

Lise yıllarında, bu her iki hali de gayet keskin hatlarıyla hissederek yaşadım. Risale-i Nur’da evvel okuduğum yazılar, okul kitapları, bilhassa felsefe, tabiat bilgisi ve biyoloji dersleri kafamı allak-bullak ediyordu. Zihnime cevabını bulamadığım sorular hücûm ediyordu. Şüphe ve tereddütler içinde bocalayıp duruyordum.

Ne zaman ki Risale-i Nurları okumaya ve anlamaya başladım, bütün o sorular cevaplarını bulmaya, şüphe ve tereddütler birer birer izâle olmaya başladı.

O gün gibi şimdi de şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki: Nur Risâleleri okuyanların kalbinde ve zihin dünyasında izahlı tatminkâr cevaplar çoğalırken, fikrî manadaki başka kitapları, bilhassa felsefeyle alude olmuş eserleri okuyanların hem kendi kafasında sorular çoğalıyor, hem de hitap ettikleri başka kimselerin zihninde şüpheler, vesveseler, tereddütler uyanmaya başlıyor.

İşte, bu ve benzeri mahiyetteki karşılaştırmalardan da anladım ki, cevapları çoğaltan izahlar kişiyi iman ve tevhide yaklaştırırken, zihinlerde soruları ziyadeleştiren izah ve ifadeler kişiyi dinsiz felsefe bataklığına doğru sürükletiyor.

*

Yukarıdaki izahların penceresinden bakacak olursak, şunu söylemek mümkün: Bir yerde, mü’minler arasında nifak, şikak, şüphe, tereddüt, bölünmüşlük, yahut dağılmışlık hali varsa, bu, dehşetli bir fitnenin orada ciddi şekilde tesir icrâ ettiğini gösterir.

Böylesi bir fitnenin sebebi ve kaynağı, bünye içinde dolaşıma giren, yahut girme fırsatı bulan elbetteki münâfıkane tarzdaki söz ve davranışlardır. Zira, yukarıda da temas ettiğimiz gibi, tezahürleri bazı kıstaslarla anlaşılabilen münafıklığın en bâriz alâmetlerinden biri “kardeşler arasında” görünen zan, vesvese, şüphe ve tereddüt halleridir.

Yani, bir içtimaî bünye içinde tereddüt vaziyeti hasıl olduysa, daha açık bir dille “zihinlerde soru işaretleri” çoğaldıysa, hiç şüphe edilmesin ki, orada münafıklar mevzilenmiş olup, münafıklık orada kol geziyor, cirit atıyor demektir.

Bu meyanda şu hususu da belirtmekte fayda var: İnsanlarımız arasında gerilimin, çekişmenin, kutuplaşmanın had safhaya vardığı şu devirde, ne yazık ki, ayrıca bir “yalancılık furyası” patladı; almış başını gidiyor.

Yalanın böylesine revaç bulması, son derece hazin ve elim bir vaziyet arz ediyor.

Esasında “bir lâfz-ı kâfir” olan yalanın mü’min ağızlarda dolaşıma girmesi son derece tehlikelidir. Zira, yalan çarkı döndükçe, bir yandan kalpler fesada uğrarken, bir yandan da zihinler tarumar oluyor.

İşte, bir kısmı yüzde yüz yalan olmak üzere silik sözlerin yığınla piyasaya sürüldüğü şu zamanda, tahkik mesleğini esas alanların daha bir dikkatli davranması gerekiyor. Misâl: Bir meselede doğruları söylemek yetmez, ayrıca doğruları doğru mizanlar ve usulü dairesinde söylemek, aktarmak icap ediyor.

*

Velhasıl, ileriye yönelik emin adımlarla gitmenin yolu, meşveret ve şurayı esas almaktan geçer. Hakikaten, mabeynimizde şüphe ve tereddütleri izale edecek, aynı zamanda vahdet, ittifak ve ittihadımızı temin edecek olan yegâne yol-yordam budur: Meşveret ve şûrâ. Ki, bu aynı zamanda Kur’ân’ın kat’î bir emridir. 

Cenâb-ı Hak, bizi bu kudsî emir dairesi içinde muhafaza ve istihdam eylesin.

Okunma Sayısı: 409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

    Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

    Üniversitelerde vahim tablo

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

    AYM kararları uygulanmalı

    AB Adalet Divanı

    Bir hata, bir başka hatayla düzeltilmez

    Çiftçiler, tüccarlara ve bankalara mahkum edildi

    İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor

    3 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının da altında

    İngiltere'de tansiyon yükselmeye devam ediyor: 378 kişi gözaltına alındı

    Bangladeş ordusu: Geçiş hükümeti kurulacak

    AKP seçmeninin üçte biri kararsız

    Yasak uzadıkça zarar büyüyor

    İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir

    Bangladeş'te göstericiler, Başbakanın resmi konutunu bastı

    Doğal gaz ''müjde''leri niye fiyatlara yansımıyor?

    Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK: 61.78; ENAG: 100.88

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye “demokrat” olabilseydi...
    Genel

    AYM kararları uygulanmalı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret”!
    Genel

    Üniversitelerde vahim tablo
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt hâsıl etmek, münafıklık alâmeti
    Genel

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Şu Mehdiyet meselesi - 2
    İbrahim Aktaşcı

    Sen ye, torunun ödesin
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzur ve mutluluğu yakalamak ister misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.