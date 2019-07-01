"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ticanî Kumpası ve Koruma Kànunu

M. Latif SALİHOĞLU
01 Temmuz 2019, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ: 01 Temmuz 1951

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden hemen bir yıl sonra, ortaya Ticanîler diye tuhaf bir grup çıktı.

Başlarında Kemal Pilavoğlu isimli şahsın bulunduğu bu grubun en bâriz özelliği, büst ve heykel kırmak idi.

Ankara ve yakın çevresi başta olmak üzere, çeşitli merkezlerde M. Kemal’in büst ve hey­kel­le­ri­ni balyozlarla kırıp par­ça­la­yan Ti­ca­nî­le­rin bu ha­re­ke­tine karşılık olarak, 1 Temmuz 1951’de yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­de pro­tes­to mî­ting­le­ri ya­pıl­dı.

Besbelli ki, bu bir kumpas hareketiydi ve bu anormal davranışlar bahane edilerek bazı gizli emellere varılmak isteniyordu. Nitekim, öyle oldu ve aynı Temmuz ayı içinde 5816 sayılı Koruma Kànunu çıkartılmış oldu.

1960 Darbesi’ne karşı sadece “heykel kırma”ya karşı yorumlanıp uygulanan bu kànun, darbeden sonra “tenkit” hususu da eklenerek mevcut lastikli şekle sokulmuş oldu... Şimdi, 68 yıl önce yaşanan o hadiselerin kısacık bir seyrine bakalım.

* * *

Koruma Kànunu’nun gündeme gelmesinin sebebi, daha evvel de temas ettiğimiz gibi o günlerde yaşanan büst ve heykelleri kırma furyasıydı.

Ticaniler denilen grup, yurdun muhtelif yerlerinde, bilhassa Ankara ve çevresinde habire büst ve heykel kırıyordu. (Ulus Meydanı’ndaki heykelin güpegündüz kırılması hadisesi, çok düşündürücüydü.)

Sonradan, bu gruptan bazı şahısların CHP üyesi olduğu tesbit edildi.

Ancak, buna rağmen, CHP ve onun emir kulu gibi çalışan günün medyası, iktidardaki DP hükümetini suçluyordu.

İnönü, Menderes hükûmeti’nin irticayı cesaretlendirdiğini söyleyip duruyordu. Basın, bütün gücüyle DP'lilere yükleniyordu. Bu işin bir provokasyon olduğunu ortaya çıkarmanın zorluğu ortadaydı. Zira, DP iktidarda olmasına rağmen, asker, basın ve bürokrasi hâlâ CHP'nin tesiri altındaydı.

Üstad Bediüzzaman'ın da ifadesiyle, Demokratlar iktidarda olmasına rağmen, Halkçılar bir cihette onlara galip durumdaydı. (Emirdağ Lâhikası: 386)

Ticanî meselesinin, doğrudan Demokratları yıpratmak ve halkın gözünden düşürmek için çıkartılmış olduğunu söylüyor ve bu cihetten gelecek zararın telâfisi için Demokratlara bazı tavsiyelerde bulunuyordu: "Eskilerin lüzûmsuz keyfì kànunları ve sûi istimâlleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhûr eden Ticânî meselesini dindar Demokratlara yüklememek ve âlemi İslâmın nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düşünüyorum..." (Tarihçe-i Hayat: 537)

Çare olarak, Demokratlara, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ve Risâle-i Nur'un tam serbestiyeti için çalışması tavsiye ediliyor. Demokratların bu tavsiyelere ne ölçüde uydukları ayrı bir müzakere konusu. Ancak, şu Ticanî meselesiyle heykel kırma hadisesinin, Demokratları sıkıntıya sokmak için tezgâhlanan bir oyun olduğuna şüphe yok.

Meclis'te Demokratların çoğu değil, ancak bir kısmı bu oyuna getirildiği için de, maalesef netice alınıyor. Bununla beraber, 1951-60 yılı arasındaki 9-10 yıllık süreçte, 5816 sayılı kànun kadük kalmış, işlemez halde bırakılmıştır. Heykel kıran Ticanîler dışında kimse cezalandırılmamıştır. Kànunun fikir hürriyeti aleyhinde kullanılacak şekle sokulması, 1960 Darbesi’nden sonra olmuştur.

Son olarak, DP milletvekili Halide Edip Adıvar’ın o günlerde konuya dair söylediklerine yerverelim. Şunu diyor: 'Tasarıyı getirenlerin esas fikriyle hepimiz hemfikiriz; fakat, bunun için yeniden bir kanun yapmak, Atatürk'ü tarihten önceki Asuriler, Babillilerin yaptığı gibi ilâhlaştırılmış, putlaştırılmış insanlar arasına koymaktır. Ceza kanunundaki hükmü bir tarafa bırakarak yeni bir kanun yapmayı bir şark zihniyetinin (kurnazlığının) yeni bir mahsûlü diye telâkki ederim. Yani,  tarihte put haline gelen ve bugün yerinde yeller esen eski saltanatlar devrinde şahsı ilahlahlaştırmak ve onlara adeta bir put gibi tapmak zihniyetinin tekrar hortlaması gibi geliyor bana."

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hâkim ve savcılar da güvende hissetmiyor

    AYM’de ihsas-ı rey tartışması

    AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter açıklaması

    Sudan'da asker karşıtları yeniden sokaklarda

    İtalya'nın göçmen politikasına Fransa ve Almanya'dan eleştiri geldi

    Milletin vicdanından koptular

    Herkes bildiğini okudu, sonuç ortada

    Japonya'da tepki çeken karar: Ticari balina avı tekrar başlıyor

    AKP'den 'başkanlık sistemi' açıklaması

    'Tarihin en kötü saldırılarıyla karşı karşıya'

    Hasret'in fotoğrafı....

    Eyüpsultan'daki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

    Fuat Sezgin, vefatının birinci yılında yad edilecek...

    Tercih yapacak adayları ilgilendiren rapor erişime açıldı

    Kudüs'te tansiyon yükseldi: İsrail, 15 Filistinliyi yaraladı

    Dikkat: İmar barışı ödemelerinde son gün!

    Akar'dan Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' cevap

    İlk Hacı adayları Cuma günü uğurlanacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    1 Kasım’a benzemedi
    Süleyman KÖSMENE

    Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İstanbul seçiminin yorumu
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İslâm âlemi bu hâle nasıl düştü?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Gençlerin vebali omuzlarımızda
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ticanî Kumpası ve Koruma Kànunu
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kalb ruhun ayıbını nasıl görmez?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Beşer haşrini temsil eden sayısız haşirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.