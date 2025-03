Hayat gayelerinizle zamanı keşfedin

Elimizde sınırlı bir hazine var: Zaman.

Her gün bize verilen 24 saatlik bu değerli sermayeyi nasıl kullanıyoruz? Zaman yönetimini sadece pratik bir beceri olarak mı görmeliyiz? Hayır. Asıl mesele, zamanımızı hayat gayelerimize hizmet edecek şekilde organize etmektir.

Hayat gayelerimizi net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Her yaptığımız iş, bu gayelerimizden birine hizmet etmelidir.

Haftalık programımızda, eğer herhangi bir madde hayat gayelerimizden hiçbirine hizmet etmiyorsa, o işi programdan çıkartmalıyız. Bir iş birden fazla etikete sahip olabilir. Hatta her işin mümkün oldukça daha fazla etikete sahip olmasına çalışmalıyız. Örnek vermek gerekirse:

İmanla kabre girmek ve maişetini temin etmek gibi iki hayat gayesi olan birisi, bir müşteriyle görüşmeyi planladığında, bu görüşmeyi iman hakikatlerini anlatacak şekilde düzenlerse, iki gayesine birden hizmet etmiş olur.

Bu yaklaşım, ‘bir taşla kaç kuş vurulabilir’ mantığıyla çalışır. Zaman içinde her işimizi şöyle sorgularız: ‘Acaba bu iş diğer hayat gayelerime de hizmet edecek şekilde düzenlenebilir mi?’

Amaç, aynı anda birden fazla iş yapmak yerine, tek bir işten kaç farklı sonuç elde edebileceğimize odaklanmaktır. Yani çok kuş vurmak için çok taş atmak marifet değil, tek taşla çok kuş vurmak marifettir. Ne kadar çok sonuç elde edersek, zaman bizim için o kadar genişler.

Örneğin, bir saatlik iş görüşmesi sadece bir saat sürerken, iki amaca hizmet edince, âdeta bir saatimiz maişete, bir saatimiz iman hizmetine harcanmış gibi olur. Bu şekilde, bize verilen yirmi dört saatin değerini arttırabiliriz. Bu yaklaşım, insanı her işte şu soruyu sormaya teşvik eder: ‘Bu işle birden fazla gayeme nasıl hizmet edebilirim?’

Hayat gayelerimize hizmet edecek adımları ayrı bir liste hâline getirebiliriz. Bu liste, gelecekteki haftalık programlarımız için hazır bir kaynak olarak kullanılabilir. Haftalık programımızda hayat gayelerimizden herhangi biriyle ilgili hiçbir çalışma yoksa bu durum iki ihtimali işaret eder: Ya o gaye gerçekten hayat gayelerimizden biri değildir veya programımızda bir yanlışlık vardır.

Programımızdaki her faaliyet en az bir hayat gayesine hizmet etmek zorundadır. Aynı zamanda, her bir hayat gayemizle ilgili haftalık programımızda mutlaka en az bir iş olmalıdır. Sonuç olarak, hayat gayelerimizi gerçekleştirmek için gerekli adımları belirler ve her hafta bir adım daha yaklaşacak şekilde haftamızı planlarız.

Gelecek, şu anki eylemlerimizin bir neticesidir. Haftalarını programlayabilen insanlar, esasında geleceğini de programlamış demektir. Bu yüzden geleceğimizi ‘nakşederken’ son derece dikkatli olmamız gerekiyor.

Zaman, elimizde akan bir nehirdir ve nasıl yönlendirirsek öyle akar. Her birimizin elinde, hayat gayelerini gerçekleştirmek için benzersiz bir fırsat var. Şimdi soralım: Bu değerli zamanı, sadece geçirmek mi yoksa anlamlandırmak mı istiyoruz? Unutmayın, gelecek şu anki eylemlerinizin bir neticesidir. İlk adımı atmaya hazır mısınız?