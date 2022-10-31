Sonbahar çiçekleri

Ve Sonbahar... İçinde ‘bahar’ geçse de; artık bir bahar değil, hazandır. Vedasıdır İlkbaharın.. Sonbahar aslında soluk-bahardır. Belki, bu mevsimin adı bundan böyle soluk-bahar olmalıdır.

Hazanın çiçeği hem öksüz, hem yetimdir... Çünkü zamansız açmıştır, zamansız uyanmıştır.. Her sabah soluk bir güneşle avunmuştur, soluk bir baharın bahçesinde.

Duyguları nasıldır acaba? Tahminim buruktur biraz, sonbaharda açıyorsa. Ne de olsa, sonbahar içmiştir. Sonbahar solumuştur sarımtırak.

SOLUK-BAHAR...

Sonbaharda çiçekler ve çiçek tadında hüzünler kaplar etrafı.. Şairi de hüzün sarmış olmalı.. “Güz gülleri gibiyim/ Hiç bahar yaşamadım/ Ya sevmeyi bilmedim yıllarca/ Ya sevince geç kaldım.”

Ya Baki.. Entel Baki.. Soluk-bahar olsa da, bu renklerin söneceği anlamına gelmez. Vazonuza, balkonunuza, evinizin girişine veya bahçenize güz gülleri alabilirsiniz. Onları mevsim renklerine uygun kahverengi sepetlerin içine yerleştirerek, etkilerini daha da artırabilirsiniz. İşte size bir demet güz gülleri...

GÜL, KAMELYA, KASIMPATI

Gül, aşk ve sevginin en güzel ifadesidir. Peygamberimizi (asm) sembolize eder.

Kamelya, yaz sonunda çiçek açan ve gülü andıran kırmızı, pembe, sarı ve beyaz renkleri ile hem evinizi hem de işyerini güzelleştirir.

Kasımpatı çiçekleri; beyaz, mor, pembe, sarı renkleriyle sonbaharda da etrafı renklendirir. Bolluk ve bereketin simgesidir.

EKİNEZYA, ASTER, HİBİSKÜS, BİBERİYE

Ekinezya, papatyagiller ailesinden eflatun renginde, aynı zamanda şifalı bir bitkidir.

Aster (yıldız), adını pek bilmediğimiz ama görünce tanıdığımız papatya ailesindendir. Mavi, leylak, pembe ve mor renkleriyle sonbaharın soğuk havasına tonlarıyla renk katar.

Hibiskus çiçekleri, ılık ve korunaklı sonbahar bahçelerinde görülen ve genellikle halk arasında Japon Gülü olarak adlandırılan şifalı bir çiçektir.

Biberiye, mor çiçekli ve çalı görünümlüdür. Balkon ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılırken et yemeklerinin vazgeçilmez tatlandırıcısıdır. Sonbaharda yeşilin en güzel temsilcilerinden biridir.

RUDBEKYA, HERCAİ MENEKŞE, SARAYPATI

Rudbekya, sarı renkte, kadife dokulu, iri, kendilerine has bir duruşu olan çiçeklerdir. Güneş şapkası olarak da bilinen bir papatya türüdür.

Hercai menekşeler, pencerelerde, bahçelerde, balkonlarda en çok gördüğümüz sonbahara güzellik katan neşeli çiçeklerdir.

Saraypatı, sonbahar aylarında açan çiçekler arasındaki en renkli olanlarındandır. Kırmızı, eflatun ve beyaz gibi farklı renklere sahiptir.

TEFEKKÜR

Güz güllerini görmek için ya bir çiçekçiye gidin, ya da etrafınıza dikkatle bakın.. Onlar kendilerini gösterecektir...

İşte size soluk-baharda çiçekler ve çiçek tadında hüzünler..

Hüzün verse de soluk-bahar; çiçek çiçektir.

Siz isterseniz çiçek alın tefekkür edin, dilerseniz hüzün.